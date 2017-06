Migranti: blog Grillo, M5s non vota ius soli

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Sullo ius soli, "quello che ci propinano è un pastrocchio all'italiana che vuol dare un contentino politico a chi ancora si nutre di ideologie. Concedere la cittadinanza italiana significa concedere la cittadinanza europea, quindi un tema così delicato deve essere preceduto da concertazione con gli stati dell'Ue, per avere regole uniformi. Per questi motivi il M5s, coerentemente con quanto già fatto alla Camera, sullo Ius Soli esprimerà voto di astensione". Così il M5s in un post sul blog di Grillo.