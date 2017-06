Brexit: Verhofstadt,ok a porte aperte, ma senza più 'sconti'

(ANSA) - BRUXELLES, 14 GIU - Per la Gran Bretagna le porte dell'Europa possono essere tenute aperte nel caso in cui il governo cambiasse idea sulla volontà di uscire dalla Ue, ma "come in 'Alice nel Paese delle Meraviglie' le porte non sono sempre le stesse" quindi il Regno Unito dovrebbe poter rientrare nell'Unione ma "da una nuova porta, senza più 'rebate'", ovvero senza più lo "sconto" sui contributi al bilancio europeo ottenuto nel 1984 dall'allora premier Margaret Thatcher. Lo ha detto il capogruppo dei liberali e negoziatore del Parlamento europeo per la Brexit, l'ex premier belga Guy Verhofstadt, nel dibattito tenuto oggi nella plenaria di Strasburgo. Nel 1984 il rimborso venne concesso per compensare il finanziamento della politica agricola comune, di cui la Gran Bretagna beneficiava in minima parte. Attualmente tale 'sconto' sui contributi britannici è stimato in circa 3,8 miliardi di euro l'anno.