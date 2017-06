Trump: 'sparatore è morto', appello 'più forti se insieme'

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - Lo sparatore di Alexandria è morto per le ferite riportate: lo ha detto il presidente americano Donald Trump in diretta tv. "Siamo più forti quando siamo uniti e lavoriamo insieme per il bene comune", è l'appello lanciato poi da Trump commentando la sparatoria in cui sono rimaste ferite alcune persone tra cui il numero tre dei repubblicani alla Camera Steve Scalise. Secondo Trump, "molte vite sarebbero state perse se non fosse stato per l'azione degli agenti di Capitol Hill che sono riusciti ad abbattere lo sparatore durante questo attacco brutale". Il presidente americano ha espresso "ammirazione per il coraggio" degli agenti intervenuti ad Alexandria. "Grazie al loro sacrificio - ha detto - la democrazia è possibile".