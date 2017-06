Londra: agente immobiliare, 2 famiglie italiane nella torre

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "C'erano degli italiani che vivevano nella torre". Lo afferma Beatrice Antonini dell'agenzia immobiliare Real Estate Genius ai microfoni di Radio 24, aggiungendo: "Nella torre abbiamo cinque appartamenti affittati e alcuni clienti sono italiani", in particolare sono "due famiglie italiane con bambini". "Non sappiamo cosa sia successo e mi sto recando sul posto per avere maggiori informazioni e sapere se i miei clienti stanno bene", aggiunge sempre a Radio 24 Beatrice Antonini, secondo il comunicato diffuso dalla radio: "Ho saputo che gli allarmi anti-incendio non hanno funzionato. Mi sembra grave e incomprensibile perché la torre è sempre stata controllata perfettamente". "Noi - ha quindi aggiunto - facciamo ogni tre mesi dei controlli negli appartamenti e ci aggiorniamo con i proprietari e col sindacato che gestisce la torre. Tutti i controlli erano normali e non si capisce cosa sia successo".