Usa: sparatore su Fb, 'Trump in carcere per tradimento'

(ANSA) - NEW YORK, 14 GIU - "Trump è colpevole e dovrebbe andare in carcere per tradimento": è il post del 12 giugno su Facebook di James Hodgkinson, lo sparatore 66 enne del campo di baseball di Alexandria, vicino Washington, che è stato ucciso dalla polizia. Il messaggio è accompagnato dalla condivisione di un video che chiede l'impeachment del presidente. La foto del profilo è Bernie Sanders nei panni dello 'Zio Sam'. Sanders appare anche fra le foto di Hodgkinson, che pubblica la copertina del Time con Sanders nominato persona dell'anno. Hodgkinson ha su Facebook 374 amici. Sul suo profilo critica in più di un'occasione il presidente Usa anche per la riforma sanitaria. "Sei uno dei 23 milioni? Siamo tanti", scrive riferendosi alle stime del Congressional Budget Office, secondo il quale con la riforma approvata alla Camera che smantella l'Obamacare sono 23 milioni gli americani che perderanno la copertura. Fra i riferimenti a Sanders, Hodgkinson posta una locandina chiamando il 26 luglio il 'Bernie's Sanders Day'.