(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Al momento risultano dispersi due connazionali sulla cui identità viene mantenuto il più stretto riserbo". Lo si apprende da fonti della Farnesina circa il devastante incendio del grattacielo a Londra. L'ambasciata d'Italia e il consolato generale a Londra, secondo quanto si apprende, in stretto raccordo con la Farnesina, seguono sin dalle prime ore di questa mattina l'incendio del grattacielo a Londra. Il consolato generale è in costante contatto con le autorità britanniche per verificare il coinvolgimento nostri connazionali.