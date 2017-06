(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Il treno è partito, è un'operazione importante, l'ultima chiamata per il centrosinistra per evitare la vittoria del centrodestra". Così Pier Luigi Bersani, parlando con i giornalisti alla Camera, rilancia "un centrosinistra alternativo". "E' ovvio parlare con il Pd e con il suo segretario - aggiunge l'ex leader dem - ma il patto deve essere su un programma di netta discontinuità e mi sia consentito dire che è difficile pensare che il testimonia sia chi ha sostenuto in questi anni certe politiche".