Abusi in caserma: otto carabinieri nei guai

Un brigadiere dei carabinieri in carcere; tre graduati ai domiciliari; altri quattro militari colpiti da divieto di dimora: questi ultimi, fra cui un maresciallo comandante di stazione, entro mezzanotte devono aver lasciato la provincia di Massa Carrara. Emerge così, anche con statistica impietosa, un’inchiesta che la procura sta conducendo da alcuni mesi col sostituto Alessia Iacopini sulle caserme della Lunigiana, quelle di Aulla, Albiano Magra, Licciana Nardi e il nucleo radiomobile di Pontremoli.

Il gip Ermanno De Mattia, ora, ha emesso misure cautelari per otto carabinieri su una trentina di indagati. In oltre 200 pagine di ordinanza contesta decine di fatti. I capi d’imputazione sono 104. I reati, attribuiti a vario titolo, rivelano un contesto di presunti illeciti e sono i più vari: lesioni personali, falso, abuso d’ufficio, rifiuto di denuncia, perfino un caso di violenza sessuale e uno di sequestro di persona, possesso di armi (sono stati sequestrati coltelli di varia lama a casa di alcuni indagati). Ad eseguire i provvedimenti sono stati altri carabinieri.

"Quasi una normalità l’illegalità e l’abuso" sostiene il procuratore di Massa Carrara, Aldo Giubilaro, aggiungendo che "l'adozione delle misure, ancorché dolorosa sul piano umano, deve rendere edotti dell’assurdità da parte di chiunque, militari dell’Arma dei carabinieri compresi, di considerarsi al di fuori e al di sopra delle leggi dello Stato e anzi offre garanzia della sicura correttezza e del sicuro senso delle regole di quanti altri fanno parte dell’Arma". Uno dei difensori, l’avvocato Gianpaolo Carabelli di Aulla, confida "molto nella possibilità di dimostrare l’estraneità ai fatti contestati» dei suoi assistiti e parla di «misure eccessive, fuori luogo, fuori contesto, immotivate". L’inchiesta è partita sette mesi fa, dopo la denuncia di un italiano e nel tempo ha preso campo, rivelando presunte irregolarità anche ai danni di stranieri, in particolare per lesioni. Circa tre mesi fa le perquisizioni, ora gli arresti e le altre misure.

Tra gli episodi contestati l’inchiesta riporta quello in cui un marocchino, portato in caserma per accertamenti, sarebbe stato colpito ed ebbe alcuni giorni di prognosi. Ma non sarebbe l'unico episodio con lesioni personali. Ci sarebbe inoltre una violenza sessuale a una prostituta su cui sono in corso ancora accertamenti. Si contesta a molti militari l’alterazione di alcuni verbali - da cui il reato di falso -, dopo controlli e interventi sul territorio. La stazione di Aulla - dove sono indagati tutti i militari assegnati in organico, una ventina - da oggi è "decimata". Oltre all'arresto in carcere del brigadiere, vi si registra l’allontanamento (per il divieto di dimora) del maresciallo comandante di stazione che è anche stato interdetto, con sospensione, dal pubblico ufficio. Inoltre altri cinque militari della stessa stazione, con vari gradi, sono stati colpiti o dagli arresti domiciliari (sono tre) o, come il loro comandante, dal divieto di dimora (altri due). L’ottava misura cautelare, un altro divieto di dimora nella provincia apuana, è scattata per un militare della stazione di Albiano Magra. Aulla è il luogo da dove parte la vicenda e si ricordano alcune indagini fatte dai carabinieri su pregiudicati. L’11 marzo scorso, dopo le prime notizie su questa inchiesta, si svolse una manifestazione di solidarietà all'Arma.