Usa, Wp: Trump indagato per ostruzione alla giustizia

(ANSA) - WASHINGTON, 15 GIU - Il presidente americano Donald Trump e' indagato per ostruzione della giustizia dal procuratore speciale del Russia-gate, Robert Mueller: lo sostiene il Washington Post, citando alcuni dirigenti coperti dall'anonimato. "Il procuratore speciale che sovrintende all'inchiesta sul ruolo della Russia nelle elezioni del 2016 interroghera' alti dirigenti dell'intelligence come parte di una piu' ampia indagine che ora include l'esame dell'ipotesi se Donald Trump abbia tentato di ostruire la giustizia", scrive il Wp. Secondo cinque fonti informate sui fatti, il capo della National intelligence Daniel Coats, il direttore della Nsa Mike Rogers e il suo ex vice Richard Ledgett hanno concordato di essere sentiti nei prossimi giorni.