Somalia: finito assedio a ristorante

(ANSA) - MOGADISCIO, 15 GIU - Con la luce del giorno, le forze di sicurezza somale hanno messo fine all'assedio andato avanti tutta la scorsa notte ad un ristorante popolare dove si era asserragliato un commando di terroristi al Shabaab. Tutti e cinque gli assalitori sono stati uccisi poco dopo l'alba, ha reso noto il capitano Mohamed Hussein, della polizia somala. I terroristi avevano preso in ostaggio un imprecisato numero di persone, e secondo quanto si apprende, i militari hanno fatto uscire i sopravvissuti e accompagnato in ospedale i feriti. Il numero delle vittime è al momento provvisorio, ma si parla di almeno 17 morti, tra cui alcuni stranieri. Gli al Shabaab hanno rivendicato l'azione mentre era ancora in corso l'assedio.