Usa: allarme bomba, evacuato un terminal porto di Charleston

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Un terminal del porto di Charleston, in South Carolina, è stato evacuato dalla polizia in seguito ad informazioni secondo cui in un container a bordo di una nave ormeggiata lì ci sarebbe una 'dirty bomb', ovvero un 'bomba sporca', un ordigno con materiale radioattivo. Lo riferisce la Fox News online, aggiungendo che sulla vicenda sta indagando l'Fbi e precisando che si tratta del Wando Terminal, in un ramo del fiume Cooper. La minaccia, secondo quanto hanno affermato le autorità, è più per la nave che per il pubblico e l'indagine è stata avviata per abbondanza di cautela.