Viabilità: A/23,code di 15 Km, chiuso ingresso Udine Sud

(ANSA) - UDINE, 15 GIU - Per il traffico intenso, e a causa di un tamponamento nel quale è stato coinvolto un mezzo pesante, lungo la A23 in direzione sud da Udine al bivio con la A4 a Palmanova, si sono formati 15 chilometri di code. L'ingresso al casello di Udine sud è stato chiuso in direzione sud. Il tamponamento che ha rallentato le operazioni di immissione in A4 per i veicoli provenienti dall'A23, si era verificato nelle prime ore della i questa mattina lungo la A4 poco dopo lo svincolo con l'A23 in direzione Venezia.