Qatar: media, accordo con Usa per fornitura 36 caccia F-15

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Il segretario alla difesa Usa Jim Mattis e il ministro della difesa qatariota Khalid al Attiyah hanno raggiunto un accordo da 12 miliardi di dollari per la fornitura di 36 caccia F-15 americani al Qatar. Lo riferisce Cbs News, ricordando come pochi giorni fa il presidente Trump ha sostanzialmente accusato il Qatar di finanziare il terrorismo. La vendita "darà al Qatar lo stato dell'arte sulla capacità e cooperazione sulla sicurezza e interoperatività tra Usa e Qatar", ha affermato il Pentagono in un comunicato ripreso da Bloomberg, che ricorda come già lo scorso anno il Congresso aveva dato l'ok a una fornitura di 72 F-15s a Doha, spianando così la strada all'intesa raggiunta ieri. Certo, si tratta di una autorizzazione, indica però Bloomberg, data quando i Paesi vicini del Qatar non avevano ancora tagliato ogni rapporto diplomatico e commerciale con Doha, dando vita ad una grave crisi ancora pienamente in corso che coinvolge anche gli Usa, che in Qatar in una base stazionano 10 mila militari americani.