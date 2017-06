M5S, nessun incontro Casaleggio-Salvini. No ad alleanze

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "La notizia riportata oggi da Repubblica in cui si parla di un fantomatico incontro tra Davide Casaleggio e Matteo Salvini è destituita di ogni fondamento. Davide Casaleggio non ha mai incontrato Matteo Salvini. Ribadiamo che il MoVimento 5 Stelle non fa e non farà alleanze, nè con la Lega nè con nessun altro". Lo precisa una nota dell'ufficio stampa del MoVimento. Analoga smentita giunge anche dalla Lega che definisce la ricostruzione giornalistica "l'ennesima fantasia" non escludendo però "che in futuro i due possano vedersi".