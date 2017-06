Abusivismo:ok Regione a fitto case da demolire nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 15 GIU - Sono salve le centinaia di abitazioni costruite negli anni a Casal di Principe (Caserta) in modo abusivo per le quali è sopraggiunta sentenza definitiva di condanna per reati edilizi. É passata infatti in Consiglio regionale la legge che dà la possibilità ai Comuni di acquisire le case abusive e di affittarle o rivenderle ai proprietari sempre che vengano rispettati determinati requisiti, come quello che si tratti di prima case realizzate per necessità da persone che non hanno mezzi o altri alloggi. I requisiti soggettivi e oggettivi per poter accedere al beneficio saranno contenuti nelle linee guide che la Giunta regionale emanerà a settembre. In totale sono quasi 2000 le case edificate a Casal di Principe al di fuori del piano regolatore e degli strumenti urbanistici, resi vigenti solo pochi anni fa; di queste, circa 600 sono state raggiunte da un giudicato che ne ha accertato l'illegittima realizzazione, per oltre 100 è sopravvenuto l'ordine esecutivo di abbattimento.