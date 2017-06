Manovra: Migliavacca, Mdp non partecipa al voto

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Mdp non partecipa al voto di fiducia. E' la prima volta che facciamo una presa di distanza netta di cui siamo consapevoli". Lo ha detto in Aula al Senato Maurizio Migliavacca (Mdp) intervenendo in dichiarazioni di voto sulla manovrina. "Si tratta - ha spiegato - di una scelta obbligata, l'unica possibile per noi per non arrendersi al rifiuto in blocco del decreto".