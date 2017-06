Governo: Boschi, cala media decreti legge, 2,2 al mese

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Negli ultimi due governi abbiamo cercato di dare corrispondenza tra la fase programmatica e le attività durante l'esercizio del mandato e per quanto riguarda l'attuale governo nei primi sei mesi riscontriamo un ricorso ai decreti legge inferiore rispetto ad altri Esecutivi: la media è di 2,2 dl al mese, un decreto legge ogni 13 giorni, contro i 3 del governo Renzi, i 2,5 del governo Letta 2,5 e i 2,8 del governo Monti". Lo dice la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi nel corso dell'audizione presso il Comitato per la Legislazione. Boschi evidenzia i passi in avanti compiuti nel corso della Legislatura sul fronte "dell'autoapplicatività dei provvedimenti del governo: siamo partiti con percentuali poco oltre il 30 e a fine 2016 abbiamo raggiunto il 60%. Con l' attuale governo vi è - dice ancora - un ulteriore miglioramento con la diminuzione dei decreti attuativi, che sono passati da una media di 7,4 per ogni disposizione a una media di 4,4.