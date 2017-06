Ius soli: Maroni, è un'aberrazione

(ANSA) - MILANO, 15 GIUGNO - Una "aberrazione" contro cui la Regione Lombardia è pronta a "fare ricorso alla Corte Costituzionale". In questi termini si esprime il presidente Roberto Maroni rispondendo a una domanda sul disegno di legge sullo Ius Soli che, si augura, sia respinto in Senato". In caso contrario - spiega a margine dell'assemblea di Anie-Confindustria - "saremo pronti a fare ricorso". "Stiamo preparando le nostre obiezioni - aggiunge - per opporci a una legge sbagliata".