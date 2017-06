Londra: principe Harry visita a sorpresa Borough Market

(ANSA) - LONDRA, 15 GIU - Il principe Harry ha visitato a sorpresa Borough Market a Londra, tornato alla vita dopo la chiusura seguita alla notte di sangue dell'attacco terroristico in cui sono morte otto persone. Il giovane Windsor ha incontrato i negozianti e lo staff addetto alla sicurezza parlando con loro su come hanno ripreso l'attività in seguito alla riapertura di ieri. Il principe ha fatto anche qualche acquisto, comprando una scatola di ciambelle in un forno del mercato. "E' stato un evento terribile per noi - gli ha detto il proprietario Matt Jones - ma la forza della nostra comunità è straordinaria".