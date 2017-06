La Vardera: Benigno,spero esca video, ne uscirei sincero

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - "Spero che esca davvero tutto, ne sarei fiero, ne uscirei vero e sincero come uno dei pochi". Risponde così su Facebook l'attore Francesco Benigno, candidato al consiglio comunale di Palermo nella lista a sostegno di Ismaele La Vardera, dopo le polemiche suscitate da un presunto bluff sulla candidatura della "iena". Ieri la rissa tra i due finita al pronto soccorso: "Non si alzano le mani, hanno spinto la mia compagna e gli ho ridotto in frantumi le telecamere", ha scritto in proposito Benigno, e a chi gli chiede se teme conseguenze dalla diffusione di un eventuale video, Benigno risponde: "Spero che esca davvero tutto, ne uscirei vero e sincero". L'attore ha anche cambiato la sua immagine di copertina sul social network con un primo piano di Ismaele La Vardera. Intanto monta la rabbia e la delusione tra i sostenitori di La Vardera.