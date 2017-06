Grasso revoca espulsione Volpi per non sospendere seduta

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Dopo la decisione di Grasso di espellere il leghista Raffaele Volpi per la protesta inscenata contro lo ius soli, quest'ultimo non esce dall'emiciclo. Cosa che a norma di Regolamento avrebbe comportato la sospensione della seduta. Per evitare lo stop dei lavori Grasso revoca l'espulsione di Volpi chiamandolo comunque a rispondere "nelle sedi competenti" per l'accaduto. "Un precedente così neanche l'arbitro Moreno!", commenta Calderoli. "Quando i giocatori si arrivano a nascondere l'arbitro deve comportarsi come può...", ribatte Grasso. Ma intanto i lavori d'Aula proseguono.