Ius soli, zuffa in Senato, la ministra Fedeli medicata. Il Pd: "E' stata spinta"

Il disegno di legge sullo ius soli è stato incardinato nell’Aula di Palazzo Madama. Preteste della lega e caos: il presidente Grasso ha prima espulso e poi riammesso il leghista Volpi il quale, rifiutandosi di uscire, avrebbe fatto interrompere la seduta. La ministra Fedeli è stata medicata nell’infermeria del Senato. Lei, raccontano alcuni esponenti Dem presenti nell’emiciclo, era ai banchi del governo quando i senatori della Lega sono arrivati di corsa «con i cartelloni e l’hanno spinta contro lo stesso tavolo e le sedie». Il governo incassa intanto la fiducia del Senato sulla manovrina con 144 sì, 104 no e un solo astenuto. I votanti sono stati 249, dunque la maggioranza richiesta per la fiducia era di 125. Il provvedimento, già approvato alla Camera il 1 giugno scorso, diventa così legge. Tensione al sit-in di CasaPound nei pressi del Senato contro la legge sullo Ius Soli che arriva a Palazzo Madama. Sto bene, grazie a tutte e a tutti. Non saranno i tentativi di sopraffazione a fermare una battaglia di civiltà come lo IusSoli». Lo scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, dopo l’incidente nell’Aula del Senato dopo il quale la ministra è andata in infermeria.