Vitalizi: Camera, in forse esame pdl prossima settimana

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Non è detto che la prossima settimana l'Aula della Camera possa esaminare la proposta di legge sui vitalizi, come inizialmente previsto dal calendario predisposto dai capigruppo di Montecitorio. La Pdl Richetti è infatti preceduta nell'ordine del giorno della prossima settimana da diversi provvedimenti tra cui il voto finale sul ddl Parchi e la istituzione della commissione di inchiesta sulle banche. Inoltre, la commissione Bilancio aspetta la relazione tecnica del Mef per dare il parere.