Arriva un'altra condanna per Emilio Fede

L'ex direttore del Tg4 Emilio Fede è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione per la vicenda con al centro alcuni falsi fotomontaggi hot che, secondo l’accusa, avrebbe costruito ad confezionare per ricattare i vertici di Mediaset, quando venne licenziato nel 2012 e, in sostanza, per ottenere un accordo di uscita più vantaggioso. E’ la seconda condanna in pochi giorni a carico del giornalista, al quale il 12 giugno sono stati inflitti 3 anni e mezzo per concorso in bancarotta.

«Fin da ora - ha commentato Alessandra Guarini, legale dell'ex direttore del Tg4 - annuncio che faremo appello contro queste due sentenze che sono atti di ingiustizia, perchè questi due processi hanno dimostrato l’innocenza di Emilio Fede».