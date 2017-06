(ANSA) - NEW YORK, 15 GIU - "E' abbastanza nei guai": così Donald Trump sulle condizioni di Steve Scalise, uno dei leader repubblicani in Congresso rimasto ferito ieri in una sparatoria alle porte di Washington. Il tycoon si è recato in ospedale a trovarlo con la first lady Melania Trump. Scalise, colpito al fianco dai proiettili, da oltre 24 ore versa in condizioni critiche. Il presidente Usa ha poi lanciato un nuovo appello all'unità del Paese: "Per molti anni il Paese è stato diviso - ha detto il presidente americano - e quanto accaduto a Scalise potrebbe portare un po' di unità al Paese".