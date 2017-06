Scontro treni Andria: pm, disastro per plurimi errori umani

(ANSA) - TRANI, 15 GIU - La strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla linea Andria-Corato di Ferrotramviaria (23 morti, 50 feriti) fu causata da "plurimi errori umani, forse compiuti "da più di tre" dipendenti della società. E' quanto emerge dall'incontro, svoltosi in Procura a Trani tra pm e Polizia, convocato per valutare le migliaia di elementi di prova finora raccolti per accertare le responsabilità del disastro. Oltre all'errore umano si valuta se all'incidente abbia contribuito il sistema "obsoleto e insicuro" del blocco telefonico. Quindi, l'errore umano - è il ragionamento degli inquirenti - è di più persone e non solo del solo capostazione di Andria, che avrebbe dato erroneamente il via al treno ET1021 diretto verso Corato, che si è poi scontrato frontalmente sulla tratta a binario unico con il treno ET1016 partito da Corato.