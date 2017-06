Sicurezza: Sala '23mila in piazza Duomo sotto le attese'

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - "Innanzitutto mi dispiace perché obiettivamente il numero è ben sotto alle attese. Non per scaricare sulla questura e sulla prefettura, è chiaro che qui noi non possiamo che stare alle indicazioni". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato così la capienza di piazza Duomo per il concerto di Radio Italia comunicata ieri al termine del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza. "Certo, il momento è difficile però 23mila persone sono un po' poche - ha ribadito -. Gestiremo tutto al meglio e ci stiamo preparando per capire cosa fare se arrivano più persone di quelle che potranno accedere in piazza, perché questo è il vero problema".