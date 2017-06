NEW YORK - Donald Trump si appresta a inviare ulteriori 4.000 soldati in Afghanistan. Lo affermano fonti del Pentagono, spiegando che l'annuncio ufficiale sara' molto probabilmente fatto la prossima settimana. L'obiettivo e' quello di rompere l'attuale situazione di stallo di un conflitto che Barack Obama si e' ritrovato in eredita' da George W. Bush e che resta irrisolto ora che alla presidenza c'e' Trump.