Ius soli, Romanini: "Non si fa un regalo: si cancella una discriminazione"

La Lega al Senato ha inscenato una inaccettabile gazzarra con i 5Stelle che ammiccavano, sempre più in asse con Salvini. Fuori dal palazzo gli squadristi di Casa Pound sfilavano minacciosi. Nonostante tutto però oggi è stato incardinato al Senato lo Ius Soli temperato già approvato alla Camera oltre un anno e mezzo fa. E’ stato un percorso lungo ed accidentato iniziato anni fa con Livia Turco. Ora siamo a un passo e non ci fermeremo". E' il commento a caldo del deputato Pd Giuseppe Romanini.

Che continua: "La riforma della cittadinanza sarà legge per affermare e difendere i diritti dei bambini nati e cresciuti in Italia da genitori stranieri. Parlano italiano, spesso in dialetto, sono cresciuti e giocano con i nostri figli. Sono di fatto già italiani. Vogliamo cancellare una discriminazione non fare un regalo a qualcuno. È un altro passo avanti nel campo dei diritti, come altri che hanno visto la luce in questa legislatura. Ancora una volta senza l’appoggio del M5S che, alla fine sceglie sempre un’altra strada, a destra, ovviamente."