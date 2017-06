Entra armato a Westminster, chiuso il parlamento. "Ma non è terrorismo"

L’arresto di un uomo armato con un coltello vicino al Parlamento di Westminster non è legato al terrorismo. Ne dà notizia la Bbc, citando fonti della polizia.

SkyNews ha mostrato l’immagine di un uomo di colore ammanettato di spalle e sorvegliato da alcuni agenti di fronte a una cancellata del palazzo. L’uomo risulta essere stato atterrato con una scarica elettrica sparata con un taser da un poliziotto.

Westminster era stato teatro di un attacco terroristico all’arma bianca a marzo, mentre diverse settimane dopo un’altra persone era stata arrestata nelle vicinanze con diversi coltelli in uno zaino, ma in quel caso Scotland Yard aveva parlato subito di terrorismo.

L’area è altamente sorvegliata dopo gli ultimi episodi, incluso l’attacco di London Bridge del 3 giugno. E ancor di più in questi giorni: stasera è in programma proprio lì davanti una manifestazione di protesta contro il governo di Theresa May per l’incendio alla Grenfell Tower. Mentre mercoledì 21 è in calendario nell’aula della Camera dei Comuni il Queen's Speech, il tradizionale discorso con cui la regina inaugurala la nuova sessione parlamentare e legge il programma del governo.