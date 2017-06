(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - La regina Elisabetta e il principe William sono arrivati nella zona della Grenfell Tower a Londra per incontrare le persone coinvolte nell'incendio e i tanti volontari che lavorano in un centro di assistenza ricavato nel Westway Sports Centre. Ne dà notizia Sky News. La sovrana in precedenza aveva esaltato il coraggio dei pompieri.