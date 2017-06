Vaccini: Francia pensa a renderne obbligatori 11

(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - La nuova ministra della Salute francese, Agnes Buzyn, sta studiando la possibilità di rendere obbligatori in Francia 11 vaccini. Lo spiega lei stessa in un'intervista al quotidiano Le Parisien. Cinquantacinque anni, specialista in ematologia, Buzyn afferma che la situazione annuale in Francia, con sole 3 vaccinazioni obbligatorie per i bambini - difterite, tetano e polio, e altre otto fra cui morbillo, epatite B e pertosse soltanto raccomandate - pone diversi problemi. In particolare la ricomparsa del morbillo: "Non è tollerabile che ci siano dei bambini che ne muoiono", ha detto, precisando che dal 2008 i decessi sono stati 10. "Abbiamo lo stesso problema - ha continuato - con la meningite. Non è sopportabile che un adolescente di 15 anni possa morire perché non è vaccinato. Stiamo pensando di rendere obbligatori tutti gli 11 vaccini per un tempo limitato, che potrebbe essere 5-10 anni. L'Italia lo ha fatto la settimana scorsa".