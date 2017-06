Incendio a Londra: la Bbc, almeno 76 i "dispersi". Nessuna speranza di ritrovarli vivi

Sono almeno 76 le persone contate come «disperse» in seguito al devastante incendio della Grenfell Tower di Londra. Lo riferisce la Bbc, precisando che nella cifra risultano compresi i 17 già conteggiati come morti sicuri. Ieri i pompieri avevano riferito di non aver più alcuna speranza di trovare sopravvissuti fra i resti carbonizzati del grattacielo.

Il bilancio ufficiale aggiornato è di 17 morti e decine di feriti, 18 in condizioni 'critiche", ma non c'è speranza di ritrovare in vita qualcuno dei dispersi, tra i quali i due giovani architetti italiani Gloria Trevisan e Marco Gottardi. Rimangono la rabbia della gente del quartiere, che parla di tragedia annunciata, e le polemiche. La polizia ha aperto un’indagine penale. La premier May chiede una 'inchiesta pubblica indipendentè, il leader laburista Corbyn incalza: 'La verità deve venire fuori".