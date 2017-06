(ANSA) - LONDRA, 16 GIU - E' stato arrestato un uomo armato di coltello vicino al palazzo di Westminster. Non sono stati sparati colpi. Ne dà notizia Scotland Yard. Il parlamento era stato posto in lockdown appena scattato l'allarme, poi rientrato. La polizia, riportano i media britannici, ha precisato che non è terrorismo.