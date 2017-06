(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Caro Salvini, vorrei rincuorarti sul fatto che tra il M5S e la Lega, tra Beppe e te, la distanza di visioni, idee, contenuti è siderale. Indecifrabile. Specie sulla questione migratoria: in Italia c'è un'emergenza che va contenuta e governata, a differenza di quanto fatto negli ultimi 20 anni dai partiti, attraverso misure di buon senso, che abbiamo già proposto in più occasioni in Parlamento". Lo scrive in un post su facebook Roberto Fico che aggiunge: "Il M5S non parla di ruspe, il M5S non fa campagne criptofasciste".