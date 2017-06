A Berlino apre prima moschea liberale

(ANSA) - BERLINO, 16 GIU - Il velo non è obbligatorio. Da oggi a Berlino i musulmani hanno un nuovo tempio in cui pregare: la prima moschea liberale in Germania, che invita uomini e donne a pregare insieme, consentendo alle donne di tenere prediche in qualità di imam, liberandole dall'obbligo di coprire il capo. La moschea si chiama Ibn-Rushd-Goethe, è dedicata al filosofo medievale andaluso e allo scrittore tedesco, e si trova nel quartiere di Moabit. La moschea apre oggi i battenti grazie al progetto di una attivista turca, Seyran Ates, che si sentiva "discriminata" in tutte le altre. "È una occasione per i musulmani di definire di nuovo se stessi", ha commentato uno dei promotori, lo studioso dell'Islam, Abdel-Hakim Ourghi.