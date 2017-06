Ius soli: Giovanardi, c'è un grave errore nel testo

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Il testo sullo Ius Soli imposto all'Aula del Senato, senza nessuna discussione in commissione, contiene un errore ed una omissione micidiali, che contraddicono vistosamente le dichiarazioni a sostegno del Presidente del Gruppo PD senatore Luigi Zanda e del Vice segretario del PD e ministro Maurizio Martina". Lo afferma Carlo Giovanardi (Idea). "La cittadinanza italiana infatti verrebbe automaticamente assegnata su richiesta di almeno uno dei genitori, se in possesso del permesso di soggiorno, anche se il bambino come spesso accade torna al paese di origine per tutto il periodo dell'infanzia, senza nessuna possibilità di verifica della sua italianità. Per questo ho sempre proposto e continuo a proporre, con emendamenti già depositati in Aula, che la cittadinanza possa essere concessa al momento dell'iscrizione al primo anno della scuola dell'obbligo, naturalmente dopo una verifica della sua capacità di esprimersi nella nostra lingua".