(ANSA) - NAPOLI, 16 GIU - Un ferito e alcuni contusi per un incidente avvenuto al quartiere Vomero di Napoli dove il conducente di un autobus, colto da malore, ha perso il controllo del mezzo e ha urtato alcune auto. L' uomo è stato portato al vicino ospedale Cardarelli. Le sue condizioni - secondo le prime notizie - non destano preoccupazioni. Le persone contuse sono per lo più i passeggeri dell'autobus. La strada, via Bianchi, in piena zona ospedaliera è sempre molto trafficata e, come spiegano gli agenti della Polizia municipale giunti sul posto, è stato forse lo stesso autista che, con una manovra di accostamento, ha evitato il peggio.