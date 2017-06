(ANSA) - BRUXELLES, 16 GIU - "Ue e Usa hanno discusso delle minacce del terrorismo per la sicurezza aerea e del lavoro comune per innalzare gli standard globali della sicurezza per proteggere i passeggeri dei voli". Si legge in una nota Ue-Usa al termine del consiglio Interni Ue-Usa di Malta. In sostanza, anche se l'eventualità di vietare i personal computer sui voli non è fuori dai giochi, per il momento, Usa e Ue esplorano la possibilità di controlli più approfonditi dei laptop prima dell'imbarco.