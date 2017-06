(ANSA) - BERLINO, 16 GIU - "In Europa c'è bisogno della collaborazione fianco a fianco tra Germania e Francia, senza di questa non funziona niente, ma non basta più che la Germania e la Francia procedano da sole: non tutti si uniscono a loro in modo così spontaneo come in passato, quando eravamo di meno". Lo ha detto il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung, rispondendo a una domanda sul motore franco-tedesco. Su questo punto, ha aggiunto Juncker, "sono meno sentimentale di altri".