Frode forniture Tenda: Francia chiude strada per verifiche

(ANSA) - CUNEO, 16 GIU - Tre giorni di chiusura, a partire da lunedì mattina, per la galleria del Colle di Tenda, il valico internazionale che collega Italia e Francia passando dalla provincia di Cuneo. Lo ha deciso il Dipartimento francese delle Alpi Marittime per consentire una serie di verifiche sulla RD6204. E, in particolare, sul muro di 11 metri che protegge la strada al centro di una inchiesta della procura di Cuneo, che lo scorso 24 maggio ha disposto il sequestro del cantiere di raddoppio del tunnel. L'ipotesi dei magistrati, cinque arresti e 17 avvisi di garanzia nell'ambito dell'indagine, è che duecento tonnellate di acciaio destinate alla galleria siano state rivendute come materiale di scarto. "Abbiamo agito per evitare un disastro" aveva detto il procuratore capo di Cuneo, Francesca Nanni, che sta coordinando le indagini della guardia di finanza. Il problema della sicurezza dei lavori è emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali tra i responsabili dello scavo e agli atti dell'inchiesta. (ANSA).