Turismo: a Sirolo fumo off limits in spiagge e parchi

(ANSA) - SIROLO (ANCONA), 16 GIU - Spiagge e giardini pubblici interdetti al fumo nel Comune di Sirolo, perla della Riviera del Conero. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco Moreno Misiti, che ha accolto una richiesta del Codacons. Multe fino a 500 euro a chi fuma nelle spiagge delle Due Sorelle e dei Gabbiani ed in tutte le altre spiagge raggiungibili solo via mare, che sono del tutto interdette al fumo, nonché a chi fuma nelle spiagge oggetto di concessione demaniale nell'area compresa tra la prima fila di ombrelloni verso il mare e la battigia. Limitazioni per i tratti di spiaggia libera confinanti. Stesse sanzioni per il fumo nei parchi pubblici comunali. Ma a Sirolo è guerra anche ai mozziconi di sigarette: aumentato il numero di cestini e posacenere negli spazi pubblici. Bar e ristoranti dovranno dotarsi all'esterno di contenitori getta cicche. Multe fino a 300 euro a chi getta mozziconi di sigaretta o a altri rifiuti di piccolissime dimensioni a terre, nelle aiuole, nelle caditoie e negli scarichi.