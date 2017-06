(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Approvare lo Ius soli in piena emergenza immigrazione, mentre le nostre aziende chiudono, i commercianti soffrono, i giovani fuggono in cerca di lavoro. È questa la priorità del Governo e del Pd? Vi sembra normale? Il 25 giugno con il tuo voto ai ballottaggi comincia a cambiare con noi il paese". Lo scrive in una nota Giovanni Toti, presidente della regione Liguria e consigliere politico di Silvio Berlusconi.