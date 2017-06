(ANSA) - PARIGI, 16 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, plaude al "buon accordo" preso ieri dall'Eurogruppo sulla Grecia. "In questo momento, ottenere questo accordo era importante per ottenere i finanziamenti necessari e accompagnare la Grecia nelle riforme che ha realizzato e che erano riforme difficili", ha detto il leader francese, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con il capo del governo spagnolo, Mariano Rajoy. Pure quest'ultimo si è mostrato soddisfatto per quello che definisce un "accordo molto positivo". "La Grecia - ha continuato Rajoy - deve rispettare i suoi impegni. Credo che abbia fatto un grande sforzo in questo senso, lavora bene".