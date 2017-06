(ANSA) - GENOVA, 16 GIU - Uno yacht di lusso di circa 50 metri di lunghezza ha sbagliato manovra all'interno del porticciolo di Portofino investendo una dozzina di barche ormeggiate nell'area di sosta e provocando danni ingenti. A bordo dei natanti non c'erano persone e al momento non risultano feriti. Diversi gommoni e imbarcazioni degli ormeggiatori e della capitaneria sono subito intervenuti per aiutare lo yacht a completare la manovra senza creare ulteriori danni. Non è chiaro, al momento, il motivo per il quale il comandante dello yacht stesse compiendo la manovra proprio all'imboccatura del porticciolo, dove lo spazio acqueo per il transito non lo consente.