Verso la stretta nei controlli sui laptop a bordo degli aerei

Cani anti-esplosivo, ma anche scanner, e strumenti ad alta tecnologia: è quanto i Paesi Ue potrebbero mettere in campo, nei prossimi mesi, negli aeroporti, per controlli più approfonditi sui personal computer. La misura è diretta a migliorare gli standard di sicurezza dei passeggeri sui voli, ed evitare così il via alla tagliola del divieto Usa sui laptop, eventualità che comunque Washington lascia aperta.

Lo scenario è sintetizzato in un breve quanto piuttosto criptico inciso di una lunga dichiarazione congiunta: «Ue e Usa hanno discusso della minaccia terroristica alla sicurezza aerea e del lavoro comune per innalzare gli standard globali per proteggere i passeggeri dei voli». Un documento che emerge al termine del consiglio Affari interni Ue-Usa, a Malta, dove il ministro alla Giustizia Usa Jeff Sessions ed il vicesegretario alla sicurezza Usa Elaine Duke, hanno discusso di lotta al terrorismo con i commissari Ue agli Affari interni Dimitris Avramopoulos, alla Giustizia Vera Jurova, alla Sicurezza Julian King, e al coordinatore antiterrorismo Ue Gilles de Kerchove.

«Ue e Usa valuteranno assieme il quadro per decidere che tipo di misure di sicurezza aggiuntive» sui voli «potrebbero essere introdotte per mitigare il rischio su entrambe le sponde dell’Atlantico, elevando» le misure «se possibile, ad un’azione a livello di Organizzazione di aviazione civile internazionale», spiega un portavoce della Commissione europea.

La lotta al terrorismo è stato l’argomento centrale attorno al tavolo, dove si è deciso di rafforzare lo scambio di informazioni per contrastare il fenomeno dei "foreign fighter", ma anche di unire gli sforzi contro la radicalizzazione on-line, e per tagliare i finanziamenti alle organizzazioni, attraverso azioni di anti-riciclaggio.