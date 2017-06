Merkel: Kohl ha cambiato la mia vita, gli sono grata

(ANSA) - BERLINO, 16 GIU - "Helmut Kohl ha cambiato in modo decisivo anche la mia vita". Lo ha detto Angela Merkel da Roma, ricordando l'ex cancelliere tedesco, morto stamattina. "Sono personalmente riconoscente" a Kohl, ha aggiunto. "Tutti noi possiamo essergli riconoscenti per quello che in tanti anni ha fatto per noi tedeschi e il nostro Paese", ha dichiarato Merkel.