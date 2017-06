Ricercato da sei anni,preso in Polonia narcotrafficante clan

(ANSA) - NAPOLI, 17 GIU - Era ricercato da sei anni, da quando aveva fatto perdere le tracce della sua vita e dei suoi affari come narcotrafficante per conto del clan camorristico Contini. I carabinieri lo hanno arrestato in Polonia, dove aveva cominciato una seconda vita, vendendo porta a porta elettrodomestici e prodotti di elettronica. E' finita così la latitanza di Antonio Cella, ritenuto vicino al clan Contini, attivo nei quartieri napoletani del Vasto e dell'Arenaccia, nonché al gruppo criminale dei "De Tommaso" operante a Forcella. Cella era a Glogow, cittadina di circa 70mila abitanti al confine con la Germania, sotto falso nome. Era un "broker" per l'importazione di droga da Olanda e Spagna e di lui si erano perse le tracce a partire dal 2011. Viveva in Polonia con la compagna, che ha scoperto solo al momento dell'arresto la vita precedente dell'uomo, e la figlia di 4 anni.