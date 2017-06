Gb: messaggio regina, Paese vive periodo umore cupo

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - "Oggi è un giorno tradizionalmente di celebrazioni. Quest'anno, tuttavia, è difficile sfuggire al cupo umore della nazione. Nei mesi scorsi abbiamo assistito a una sequela di terribili tragedie". Si apre così il messaggio della regine Elisabetta II in occasione del giorno del suo 'compleanno ufficiale', che si tiene tradizionalmente il secondo sabato di giugno. La sovrana è nata in realtà il 21 aprile. "Nel corso delle recenti visite a Manchester e Londra sono rimasta profondamente colpita dall'inclinazione dei cittadini a offrire il proprio sostegno e contributo a coloro in gravi difficoltà", recita il testo firmato Elizabeth R. "Uniti nel nostro dolore, siamo determinati a sostenere tutti coloro che ricostruiscono le proprie vite così terribilmente colpite", conclude la sovrana.