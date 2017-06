(ANSA) - MILANO, 17 GIU - Il Tribunale di Milano, con decreto urgente, ha fermato la commercializzazione nei negozi e online dell'ultimo disco dell'ex Pink Floyd Roger Waters, uscito lo scorso 2 giugno, 'Is This the Life We Really Want?' ipotizzando il plagio dell'artista concettuale Emilio Isgrò nella copertina, nell'involucro, nel libretto illustrativo del vinile, nel cd e nel formato digitale dell'album. Sarebbe stata usata la 'cancellatura', cifra stilistica di Isgrò. Lo scrive, oggi, il Corriere della Sera. La giudice Sara Giani rimarca di aver assunto un provvedimento "proporzionato" in quanto "non esclude la commercializzazione" della musica "con diverse modalità esteriori". Nell'udienza del 27 giugno Sony potrà opporsi al provvedimento.